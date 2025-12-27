Ponti Nou, il Comune accelera sul progetto 

Il Comune di Serramanna accelera sul progetto del nuovo Ponti Nou, il viadotto che sovrasta il Flumini Mannu, strategico per i collegamenti tra l’abitato e la campagna ad ovest di Serramanna densamente abitata e coltivata, e snodo essenziale per la viabilità verso il Villacidrese e Guspinese.

Il punto

«Abbiamo ricevuto il progetto dai tecnici e siamo alla fase di verifica – spiega il sindaco di Serramanna Gabriele Littera. Una volta confermato l’elaborato saremo nelle condizioni di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, che aprirà alla richiesta del finanziamento». Scartata definitivamente l’ipotesi di un viadotto nuovo di zecca (1,3 chilometri di campate per il quale sarebbero stati necessari ben 30 milioni di euro) per il “nuovo” Ponti Nou il Comune ha optato per la soluzione considerata più rapida ed economica: «Intervenire sull’attuale struttura, che dal punto di vista tecnico significa demolire e ricostruire il Ponti Nou con nuovi standard e con portata e sede stradale allargata in modo da ristabilire il doppio senso di marcia dove ora si transita a senso unico alternato regolato da semaforo».

Mancano 18 mesi alla fine del mandato e il primo cittadino, cauto come sempre, pone però un obiettivo minimo. «Previsioni sull’avvio dei lavori? Manca un anno e mezzo alla fine della legislatura e se prima di allora riuscissimo ad ottenere il finanziamento mi riterrei soddisfatto. Anche in considerazione del fatto che c’è voluto molto tempo, alcuni anni, per arrivare a questa fase», continua Littera, che a gennaio 2022, appena tre mesi dopo il suo insediamento, si trovò a prendere la grave decisione di chiudere il viadotto perché pericolante. «Non regge nemmeno il suo peso», fu la cruda sentenza dei tecnici al termine dell’ispezione del ponte. «La struttura è giunta a fine vita», fu la conclusione di Pietro Paolo Mossone, capo del pool di progettisti che hanno lavorato al malconcio viadotto, chiuso a gennaio del 2022 e riaperto 8 mesi dopo dal sindaco dopo un intervento di messa in sicurezza finanziata con 200 mila euro del bilancio comunale. La medesima cifra messa in campo dalla Regione per la progettazione del nuovo Ponti Nou che, ovviamente, richiederà uno sforzo finanziario di tutto rispetto.

Le fasi

«I lavori ammontano a sei milioni di euro, oltre altri oneri, per la realizzazione del ponte e della viabilità di raccordo. Si tratta di cifre fuori della portata del nostro Comune ma i progetti di fattibilità, quello definitivo e quello esecutivo sono determinanti», continua il sindaco. Sul suo tavolo ci sono già le carte per la richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno.

RIPRODUZIONE RISERVATA