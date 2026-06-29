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Cuglieri.
30 giugno 2026 alle 00:20

Ponte di Badu Suelza chiuso: protestano gli agricoltori 

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Da cinque anni ormai non si può circolare con veicoli agricoli e automezzi sul ponte di Badu Suelza, nel territorio di Cuglieri. Chiuso da due grossi massi di cemento, è interdetto al transito di tutti gli automezzi, e questo impedisce di utilizzare la strada rurale che partendo dalla Statale 292 in località su Portale Rugiu riporta poi alla statale stessa in località Su Tonodiu, attraversando s’Adde.

Dichiarato inagibile con un’ordinanza dei Vigili del Fuoco che ne hanno appurato la pericolosità dopo una minuziosa perizia tecnico-strutturale, ma la chiusura sta creando tanti disagi ad agricoltori e allevatori che per accedere ai loro terreni e aziende son costretti ad allungare alquanto il proprio tragitto. Il ponte è indispensabile per tanti olivicoltori e aziende zootecniche che hanno le proprie attività in quella zona.

Il sindaco Andrea Loche spiega: «Comprendiamo le rimostranze degli operatori del mondo agricolo che vorrebbero utilizzare quel viadotto, meno quella di altre persone sui social. Purtroppo il ponte dopo un accurato sopralluogo dei vigili del fuoco è stato dichiarato non agibile, un loro atto ufficiale. In ogni caso abbiamo chiesto alla Protezione civile – direzione generale della Regione di poter utilizzare fondi specifici per il ripristino, e ancora siamo in attesa di riscontro. Deve essere avviata tutta la procedura di progettazione e occorrono quindi le autorizzazioni degli enti competenti». ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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