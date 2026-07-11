Pompa scambiata per bomba e in chiesa scatta l’allarme 

Pompa scambiata per bomba, scatta l'allarme nella basilica di San Simplicio. Allertate forze dell'ordine e artificieri dopo un alert automatico recapitato ad alcuni telefoni ma il messaggio è stato frainteso. Partito per aver rilevato un malfunzionamento nel sistema di sollevamento delle pompe idrauliche posizionate nei sotterranei della chiesa, il messaggio avvertiva “Allarme pompa idraulica”. Scambiata per bomba, i destinatari dell'alert hanno chiamato la Polizia di Stato che ha blindato la zona in attesa dell'arrivo degli artificieri. Giunti sul posto per le verifiche obbligatorie, i militari hanno accertato l'inesistenza di un ordigno.

L'area è stata interdetta per qualche ora, e dopo la conclusione delle procedure, il primo a dare notizia del falso allarme e a tranquillizzare fedeli e abitanti del quartiere è stato il parroco della basilica, don Antonio Tamponi, comunicandolo con un post sui social. «Dopo l'alluvione del 2013, è stato installato un sistema di rilevazione idraulica molto sensibile per scongiurare allagamenti», ha spiegato il sacerdote, che, in questo caso, ha registrato un innalzamento del livello dell'acqua per un piccolo guasto del galleggiante. E poi, il parroco avvisa: «La chiesa attualmente è recintata perché sono in corso lavori di migliorie: nuova illuminazione, nuove finestre e accessibilità elettrificata». (t.c.)

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