Polonia, scontro tra presidenti sulla Corte costituzionale 

Varsavia. Le immagini del presidente della Repubblica Karol Nawrocki, che si fa largo tra la folla e tra gli agenti assieme ai suoi bodyguard per forzare l’ingresso nel palazzo della Corte Costituzionale, potrebbero restare a lungo nella memoria dei polacchi. Ma sono, certamente, il simbolo di uno scontro istituzionale senza precedenti, da tempo in atto ma ora emerso in tutta la sua drammaticità. È lo scontro tra il sovranista Nawrocki e il premier europeista Donald Tusk. Tra una destra che, pur frammentata, in Polonia aspira a tornare a capo dell’esecutivo alle elezioni del 2027, e la piattaforma moderata dell’ex presidente del Consiglio europeo, che al governo è stata ostacolata sin dall'inizio dal capo dello Stato. «L’attacco alla Corte è un'altra fase del processo di distruzione dello stato di diritto da parte del Pis. Uno Stato democratico deve essere capace di far rispettare la giustizia», è stato l'attacco di Tusk ieri sera, nel suo messaggio alla nazione. Lo scontro ha come fulcro la Corte Costituzionale e la volontà di Tusk di nominare un nuovo gruppo di giudici, anche per andare incontro alla sentenza della Corte di Giustizia Ue, secondo la quale il tribunale di Varsavia «non è né indipendente né imparziale» a causa delle nomine dei togati del precedente governo guidato dalla destra di Mateusz Morawiecki. Ma i cinque giudici nominati dal governo Tusk, in questi mesi, non sono mai stati messi nelle condizioni di lavorare. Fino alla giornata di venerdì, quando il presidente della Corte Costituzionale Bogdan Swieczkowski, ex viceministro del Pis e nominato dal precedente esecutivo, è stato sospeso. Le forze di polizia hanno presidiato il palazzo del Tribunale, negando l'accesso a Swieczkowski. A quel punto, centinaia di manifestanti hanno cominciato a circondare la Corte Costituzionale.

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