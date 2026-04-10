Polizia, un anno in prima linea fra lotta allo spaccio e prevenzione 

Sempre in prima linea accanto ai cittadini. La Polizia di Stato festeggia il 174esimo anno della fondazione e a Oristano, nella sede del Settimo reparto volo a Fenosu, il questore Giovanni Marziano traccia un bilancio dell’attività fra operazioni antidroga e sicurezza. Sono stati emessi 62 avvisi orali e 52 ammonimenti per casi legati a stalking e codice rosso mentre nella lotta allo spaccio i numeri parlano da soli: sequestrati oltre 3,1 chili di cocaina, 300 grammi di eroina e 6 chili tra hashish e marijuana.

Al termine della celebrazione il prefetto Salvatore Angieri e il questore Marziano hanno consegnato le benemerenze e gli attestati di lode al personale che si è distinto in servizio: premiati il vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, gli ispettori Francesco Zinzula e Guido Di Fede e il sovrintendente Mario Demuru, l’agente Luca Sivo, la sovrintendente Monica Marongiu, il vice sovrintendente Matteo Rigamonti, l’assistente capo Francesca La Gioia; ancora lode all’assistente Salvatore Atzori, all’agente Tomas Lafelice, al vice ispettore Giorgio Emanuele Angozzi, al sovrintendente Davide Sascano. ( v. p. )

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