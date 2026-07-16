VaiOnline
Aou.
17 luglio 2026 alle 00:32

Policlinico, lavori conclusi in anticipo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si sono conclusi in anticipo i lavori che hanno interessato diverse aree del Pronto soccorso del Policlinico “Duilio Casula”. Gli interventi sono stati realizzati con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e rafforzare la sicurezza del percorso di assistenza.

I lavori erano stati programmati in quattro fasi. La prima ha riguardato lo spazio antistante la shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie. Nella seconda fase invece si è intervenuti nell’area davanti alla sala gessi. Poi la terza fase per la pavimentazione della camera calda. Infine la quarta ha riguardato la pavimentazione delle restanti medicherie antistanti la shock room.

Durante tutto il periodo dei lavori, nonostante il coinvolgimento di più aree del Pronto soccorso, l’attività di assistenza al Policlinico non si è mai interrotta. Il servizio, sottolinea l’Aou, ha continuato a prendere in carico, in media, lo stesso numero di pazienti registrato nelle settimane precedenti l’avvio dei lavori. Il risultato, spiega l’azienda, è stato reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutto il personale: medici, infermieri, oss e tecnici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Caldo, la giungla dei cantieri

La Sardegna boccheggia: aspettando il venerdì nero, Ollastra tocca i 47 gradi 
l Artizzu, Marci
il dibattito

«Il Pnrr non può colmare il gap insulare»

L’audizione di Meloni alla Commissione parlamentare: «Serve valutare l’impatto» 
Alessandra Ragas
Camera

Legge elettorale, riecco la maggioranza

Archiviato il ko sulle preferenze: la legge passa con 217 sì. Ora tocca al Senato 
L’incontro

Grazia a Roggero, alta tensione tra Nordio e il Colle

Il Quirinale puntualizza: la facoltà solo al presidente 
La sentenza

Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci

All’ex ad di Aspi la più dura delle 32 condanne. Salvini: chi sbaglia paga 