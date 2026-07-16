Policlinico, lavori conclusi in anticipo 

Si sono conclusi in anticipo i lavori che hanno interessato diverse aree del Pronto soccorso del Policlinico “Duilio Casula”. Gli interventi sono stati realizzati con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e rafforzare la sicurezza del percorso di assistenza.

I lavori erano stati programmati in quattro fasi. La prima ha riguardato lo spazio antistante la shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie. Nella seconda fase invece si è intervenuti nell’area davanti alla sala gessi. Poi la terza fase per la pavimentazione della camera calda. Infine la quarta ha riguardato la pavimentazione delle restanti medicherie antistanti la shock room.

Durante tutto il periodo dei lavori, nonostante il coinvolgimento di più aree del Pronto soccorso, l’attività di assistenza al Policlinico non si è mai interrotta. Il servizio, sottolinea l’Aou, ha continuato a prendere in carico, in media, lo stesso numero di pazienti registrato nelle settimane precedenti l’avvio dei lavori. Il risultato, spiega l’azienda, è stato reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutto il personale: medici, infermieri, oss e tecnici.

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