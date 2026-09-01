Polemica politica sul Teatro Olata 

Polemica dopo l’annuncio dell’intervento di copertura del Teatro Olata di Quartucciu. «In Consiglio comunale avevamo proposto di affrontare il tema all’interno di una strategia più ampia – dicono i consiglieri di minoranza Michela Vacca, Giovanni Meloni ed Efisio Perra –, a partire dall’Asse della Cultura, valorizzare il Parco Lineare e mettere in rete museo, biblioteca, Domus Art e tutti gli spazi della cultura e della socialità. Un sistema culturale integrato, capace di creare identità, attrattività e nuove opportunità. Purtroppo, in assenza di commissioni consiliari, le scelte vengono sempre più ricondotte alla sola maggioranza, con il rischio concreto che opere pubbliche e cultura diventino strumenti di propaganda elettorale».

Secondo Vacca e Meloni, coprire gli spalti non significa trasformare uno spazio in un vero teatro. «A una struttura capace di ospitare spettacoli e una programmazione di qualità servono insonorizzazione, impianti adeguati, servizi, foyer, biglietteria e altro ancora. Altrimenti si spendono risorse pubbliche per risolvere un’esigenza contingente, rinunciando all’occasione di creare un vero motore culturale e di socialità».

Pronta la replica dell’assessora alla Cultura Elisabetta Contini: «Più di una volta anche loro hanno riconosciuto che il Teatro Olata avesse necessità di un restyling. La struttura è già pianificata per la biglietteria, il bar, gli spogliatoi e quant’altro: vanno semplicemente rivisti e migliorati alcuni aspetti. Questo è solo uno step. Sicuramente arriveranno altri finanziamenti che ci permetteranno di migliorare ancora di più il teatro. Stiamo semplicemente portando avanti il programma con cui siamo stati eletti».

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