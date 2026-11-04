Polemica in Consiglio sul degrado delle strade di campagna 

A San Gavino alcune strade di campagna sono in condizioni disastrose. Lo scrivono in un’interpellanza i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Nicola Ennas (primo firmatario), Angela Canargiu, Silvia Mamusa, Emanuela Cruccu, Alberto Casu e Nicola Orrù.

Replica l’assessore all’Ambiente, Fabio Orrù: «Gli uffici comunali stanno svolgendo gli adempimenti per mettere su strada i mezzi, alcuni dei quali appena acquistati, in modo efficace in tutto il territorio comunale. La situazione non è critica da oggi e ci saranno nuovi interventi per 44mila euro».

Secondo il consigliere di minoranza Nicola Ennas, «nonostante le promesse dallo scorso mese di giugno nulla è stato fatto e i 44mila euro serviranno al massimo per sistemare due chilometri di strade campestri. Il finanziamento richiesto alla Regione per un valore di trecentomila euro non è arrivato e mi chiedo se la domanda del Comune sia arrivata in ritardo. I lavori messi in campo per le strade campestri sono disomogenei, come nel caso delle cunette per il deflusso dell’acqua, e auspico che ci possa essere in tempi celeri una collaborazione tra pubblico e privato».

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