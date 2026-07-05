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06 luglio 2026 alle 00:42

Poggio dei Pini: la cooperativa ha il nuovo cda 

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Il nuovo Consiglio di amministrazione della Cooperativa Poggio dei Pini conferma la linea della continuità. Il presidente e legale rappresentante è Roberto Careddu, vicepresidente uscente, e sarà affiancato dal vicepresidente Giuseppe Elia Monni. Due gli amministratori delegati, individuati nello stesso Careddu e in Roberto Cadoni.

Il mandato triennale si preannuncia cruciale per l’attuazione della nuova Convenzione urbanistica e l’avvio del Piano di lottizzazione, atteso da decenni.«Dovremo amministrare con prudenza, trasparenza e visione strategica», dice Careddu, «cogliendo tutte le possibilità offerte dalle nuove risorse derivanti dal Piano di lottizzazione. Sarà fondamentale utilizzarle con responsabilità per adempiere agli obblighi previsti dalla nuova Convenzione e promuovere investimenti capaci di generare rendite stabili nell'interesse dell'intera comunità».

Il rilancio coincide con il 60° anniversario della fondazione della Cooperativa.

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