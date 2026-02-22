VaiOnline
La rinascita.
23 febbraio 2026 alle 00:35

Poetto, il sole fa dimenticare Harry 

Pienone nella spiaggia dei Centomila dopo le mareggiate portate dal ciclone 

Sembrava solo un rito profano la Poettomania dei cagliaritani. Un’ossessione financo provinciale, se osservata con un certo distacco. Ma dopo un ciclone balordo e due mesi senza sole, la domenica alla spiaggia dei Centomila ha portato con sé qualcosa di sacro. Di visibilmente religioso. A cominciare dal silenzio. Non un clacson suonato negli accessi al mare che ieri, ovunque si passasse (da Ponte Vittorio, l’Amsicora o l’Asse mediano), richiedevano oltre venti minuti di fila. Come se l’attesa per mettere i piedi sulla sabbia, obbligasse a un qualche fioretto.

L’assalto

Il Poetto, dal canto suo, non si è fatto trovare impreparato. Il maestrale al terzo giorno ha regalato la migliore tonalità del mare. Una trasparenza azzurrata, ora tendente al verde, roba che solo il vento da nord-ovest sa regalare. Tanto che gli sfregi lasciati da Harry, ancora visibili in qualche angolo trasformato in riparo per rifiuti e detriti, erano nulla rispetto alla sospirata bellezza della spiaggia cagliaritana. «Da noi per fortuna nessun danno», dice Giovanna dall’Aurora. Sono le 13,07. «No, mi dispiace, siamo full (pieni)», risponde a un cliente che chiede un tavolo. Giovani, ragazze, uomini e donne. Anche anziani. Tanti. In cucina s’intravedono una montagna di patate fritte e almeno otto camerieri stranieri. Anche a Le Palmette derubricano il ciclone a evento marginale: «Qualcosina l’abbiamo subìta, ma non saprei quantificare», è la sintesi, mentre piatti e vassoi scorrono veloci verso i tavoli.

«Pochi danni»

Adesso si scopre, a dispetto del pienone da giorni festivi e gli allarmi iniziali, che «in queste settimane, malgrado il brutto tempo, noi abbiamo lavorato. Certo, non come oggi (ieri, ndr), ma è andata bene». Lo ripetono dalla Prima all’Ospedale marino, passando per l’Oasi. «Ci siamo fermati solo con l’allerta rossa – dice il titolare Samuele Murgia –, per il resto il ciclone ci ha costretti solo a qualche intervento da bricolage. Per sistemare alcune tavole delle pedane o togliere la sabbia di troppo». Al Nilo non è andata diversamente: «Anche qui pochi danni. Avendo saputo per tempo che sarebbe arrivato il ciclone, abbiamo messo in sicurezza le strutture».

Le emergenze

Harry, alla fine, più che i baretti ha colpito gli stabilimenti. Al D’Aquila hanno perso la rotondina, ma soprattutto al Lido ci sono scene da cantiere. Sul lato destro, la sabbia è accumulata al centro dell’arenile, «perché sino ad aprile non possiamo toccarla», dice lo storico proprietario, Angelo Cerina. I danni stimati, «in attesa della perizia giurata», arrivano a «600mila euro». A sinistra è rimasta giusto una striscia di sabbia. «Noi abbiamo aperto il negozio perché vogliamo vedere un futuro di speranza», dice Rita Candura dal “Vezzi beach”. In vetrina, costumi e parei, borse da mare e teli: «Abbiamo venduto, facendo un po’ di offerte».

I ritrovi

Davide, Riccardo, Marco, Federico e Silvio sono cinque amici dai 30 ai 36 anni. Si dividono tra maniche lunghe e corte. «La cosa buona del ciclone è che ha riportato su un po’ della vecchia sabbia bianca. Ma anche tanta posidonia. Noi siamo ottimisti: quei metri di arenile cancellati torneranno. Per ora va bene così: dopo settimane, questa è una bella domenica insieme al Poetto». Al mare è tornato anche Massimiliano Mazzuzzi, 57 anni: «Il sole ci voleva». Il ritrovo a Marina Piccola è anche per Franco Sanna (88), Enrico Cardia (69) e Salvatore Maffei (74): «Il nostro stabilimento è vicino a quella palma», indicano col dito. I cagliaritani sono eclettici. Ma senza mare e sole si fatica a immaginarli.

