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Lungomare.
13 giugno 2026 alle 00:24

Poetto e Calamosca, bagnini nella spiaggia libera 

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Li chiamano angeli. Angeli delle spiagge, del mare. E tra breve torneranno nelle loro postazioni a scrutare l'acqua, con gli occhi attaccati ai binocoli, pronti a intervenire in caso di necessità. Dal Poetto a Calamosca, nelle spiagge libere, da lunedì fino al 15 settembre sarà di nuovo attivo il servizio di salvamento balneare del Comune. Attivo ogni giorno dalle 9 alle 19, l’obiettivo che si propone l’amministrazione è di garantire maggiore sicurezza del litorale durante la stagione estiva. Anche nei tratti di spiaggia “liberi”.

Il servizio, finanziato con fondi di bilancio, è stato affidato alla Karalis Rescue odv, che assicurerà la presenza degli operatori in quattro postazioni lungo la costa, a Calamosca, alla Prima Fermata, alla Quarta e alla Sesta (di fronte all’ex Ospedale Marino).Oltre al soccorso dei bagnanti in difficoltà, i bagnini effettueranno attività di controllo delle condizioni igieniche dell'arenile, garantendo il rispetto delle normative.

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