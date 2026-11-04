Poesia e storia: doppio appuntamento 

Un viaggio tra storia, suoni e memoria collettiva quello in programma sabato a Paulilatino con una giornata interamente dedicata alla cultura. Due appuntamenti capaci di unire il fascino dell’archeologia e la tradizione poetica isolana. Il primo evento prenderà il via alle 14 nel santuario nuragico di Santa Cristina con “Note di Sardegna - Un’isola oltre il mare. Culture, voci e suoni di una terra senza confini”. La manifestazione, ingresso gratuito su prenotazione, si aprirà con l’esibizione del Coro Polifonico Ghentiana di Ruinas, diretto da Gianni Puddu. Seguirà “Alla scoperta del villaggio di Santa Cristina” con le launeddas dell’associazione Cuncordia e le guide di Archeotour. Alle 15.30 “Paesaggi sonori nel pozzo di Santa Cristina” con Peppino Bande e Roberto Tangianu, insieme a Carlo Crisponi, Giuseppe Cillara, Bruno e Asael Camedda. Alle 19.30, nella parrocchia di San Teodoro Martire, omaggio a Francesco Scarpa “Prantaferru”, poeta paulese, nell’ambito del progetto “Ammentos e Arrastos in Tott’ue”. Per l’iniziativa, promossa dall’accademia di Tradizioni popolari Coro femminile Sa Pintadera di Oristano, riflessione e spettacolo con il Coro Sa Pintadera diretto dal maestro Giovanni Andrea Puddu, il Coro Santa Barbara di Solanas, il Coro San Teodoro di Paulilatino e il duo Renat Sette e Gianluca Dessì. Conduzione di Paolo Floris. ( s. c. )

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