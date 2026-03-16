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Volley A3 Maschile.
17 marzo 2026 alle 00:15

Playoff in Puglia per Sarroch e Cus 

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Per la seconda stagione consecutiva Sarlux Sarroch e Cus Cagliari vanno a braccetto ai playoff per la promozione in serie A2 maschile di volley. Il Cus si è qualificato per la terza volta. Traguardo già raggiunto prima del derby di domenica scorsa, che ha concluso la prima fase, suggellato da una partita divertente vinta dalla Sarlux 3-1. Ma è già tutto in archivio, ora si pensa ai playoff, nel prossimo weekend, con Aurispa Lecce-Sarroch e Cus Cagliari-Castellana Grotte.

Sarroch ha sorpassato Mantova al quarto posto all’ultima giornata, Lecce, nell’altro girone, ha concluso al quinto posto. Per Denora Caporusso sarà un ritorno a casa, Lecce è stata la sua prima panchina da “head coach” subentrando nel 2019 a Livio Bramato e raggiungendo la salvezza, l’anno successivo si fermò ai quarti di finale. In quella squadra giocavano Agrusti, Capelli e Stabrawa oggi a Sarroch.

Il Cus Cagliari riparte dallo stesso punto rispetto alla scorsa stagione, al settimo posto. Corsi e ricorsi evidenziati dal coach Simeon, allora eliminò San Donà, la seconda del girone. Come Castellana Grotte, secondo nel Girone Blu, sorpassato al fotofinish da Reggio Calabria. È una società con trascorsi in Superlega, nella scorsa stagione appena retrocessa dalla A2 si è salvata ai playout. Ora sta andando diversamente.

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