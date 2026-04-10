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11 aprile 2026 alle 00:27

Playoff al via in A2 femminile e Serie C Unica 

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Inizia questo pomeriggio l’avventura di Nuova Icom Selargius e Sardegna Marmi Cagliari nei quarti di finale playoff di A2 Femminile. La prima a scendere in campo (15) è la Virtus, di scena in casa di Matelica, capolista del Girone B e vincitrice della Coppa Italia. Sfida durissima per le cagliaritane, che punteranno comunque sulla spensieratezza per provare a sovvertire il pronostico.
Alle 18 tocca invece al San Salvatore, atteso a Villafranca dall’Ecodent Alpo. Anche le giallonere partono sfavorite contro una squadra che punta forte al ritorno nella massima serie dopo la retrocessione dello scorso anno. Entrambe le serie sono articolate al meglio delle tre partite e andranno avanti spedite: Gara 2 è in programma mercoledì a campi invertiti.

Serie C
Archiviata la sosta pasquale, la C Unica riparte oggi con le semifinali playoff. Dopo le clamorose sorprese dei quarti di finale, in campo ci saranno solo le squadre sassaresi: alle 17.30, al PalaSimula, va in scena Gara 1 tra Torres e Aurea. Sullo stesso parquet, alle 20, si gioca Dinamo-Sant’Orsola. Alle 19 spazio lotta salvezza, col primo atto del playout tra Ozieri e Ferrini. ( ro.r. )

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