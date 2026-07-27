Ora il terrore si sposta in Francia: 3 donne accoltellate 

Parigi. Dopo Berlino, Parigi: a meno di due giorni dall’attacco terroristico nella capitale tedesca, torna il terrore islamico anche in Francia, anche se gli inquirenti ancora non sono convinti della matrice terroristica. Un trentunenne in stato di alterazione psichica è stato fermato e bloccato dalla folla. Ha detto di essere stato «mandato da Allah» per «uccidere delle donne». Con la lama dei suoi due grandi coltelli da cucina, appena acquistati, ne ha ferite gravemente due, e leggermente un’altra. Nessuna è in pericolo di vita anche se c’è preoccupazione per una delle tre vittime, incinta.

Verso le 11.30, l’attentatore è passato all’azione - correndo con una tuta beige quasi fosse impegnato in un leggero jogging - nella rue Gilbert-Cesbron, nel XVII arrondissement della capitale francese. Un paio di video girati dai passanti con gli smartphone trasmettono lo stupore e il terrore che si impadronisce della gente nel vedere quest’uomo correre agitando i due coltelli, assalire una donna e colpirla alla schiena, poi alla spalla. Le vittime sono tre, di 19, 24 e 36 anni, una in attesa. Il ministro dell’Interno, Laurent Nunez, ha condannato «l’estrema violenza» dell’azione e ringraziato «un agente non in servizio che ha bloccato l’aggressore». Persone del quartiere rivendicano però di essere stati loro a bloccare l’uomo, inchiodandolo a terra con una sedia, in attesa dell’arrivo dei poliziotti.

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