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Vallermosa
07 giugno 2026 alle 00:29

Plastic Free, i volontari oggi in campo 

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Oggi la delegazione Plastic Free di Vallermosa si mobilita per una raccolta straordinaria di mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più diffusi e dannosi per l’ambiente. L’appuntamento, che si tiene in occasione della Giornata dell’ambiente e della Giornata mondiale degli oceani, è per le 9,30, nell’Anfiteatro comunale del paese. I volontari saranno impegnati nell’attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale, a cui potrà partecipare tutta la comunità. Un appuntamento che coinvolgerà anche i bambini, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di domani.

«Spesso non ci rendiamo conto di quanto i mozziconi incidano sull’inquinamento del territorio», spiega Alberto Garau, referente di Plastic Free. «Sono piccoli, ma estremamente dannosi per l’ambiente e gli ecosistemi. L’iniziativa ha lo scopo di far riflettere sull’importanza dei gesti quotidiani, e promuovere comportamenti più responsabili».

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