VaiOnline
Monserrato.
02 gennaio 2026 alle 00:33

Più verde e giochi, progetto approvato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Più giochi per bambini, palestre per il fitness e aree cani nei giardini comunali. Con uno degli ultimi provvedimenti dell’anno scorso, la Giunta di Monserrato ha approvato un progetto da 200mila euro per il completamento delle aree verdi pubbliche, soprattutto quelle di recente realizzazione, che saranno attrezzate per diventare spazi polifunzionali.

Il primo intervento interesserà lo spazio erboso nei pressi della scuola di via Capo Coda Cavallo, con una riqualificazione che prevede la costruzione di un’area cani, un percorso per il fitness e recinzioni perimetrali. Si passerà poi al giardino appena inaugurato accanto all’ex scuola media di via Tonara, dove saranno installati due set di giochi per i bambini.

Più consistenti i lavori nel parchetto di via Caracalla: la sistemazione a verde realizzata in precedenza verrà completata con la recinzione dell’area per bambini, l’aggiunta di giochi per i più piccoli, una palestra per chi vuole fare sport all’aperto e il completamento dell’impianto di illuminazione. Infine si lavorerà al Parco della Memoria, o dell’Ex Cimitero, inaugurato a dicembre 2023. Anche qui il Comune ha in programma di inserire una palestra per gli esercizi all’aria aperta.

«Da tempo operiamo per rendere Monserrato sempre più vivibile», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi. «Il periodo della pandemia, in cui tutti siamo rimasti chiusi in casa per molto tempo, ci ha insegnato ad apprezzare maggiormente gli ambienti esterni. Per cui, laddove è possibile creare dei polmoni verdi a disposizione della cittadinanza, è giusto che vengano realizzati». (d.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala