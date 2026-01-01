Più verde e giochi, progetto approvato 

Più giochi per bambini, palestre per il fitness e aree cani nei giardini comunali. Con uno degli ultimi provvedimenti dell’anno scorso, la Giunta di Monserrato ha approvato un progetto da 200mila euro per il completamento delle aree verdi pubbliche, soprattutto quelle di recente realizzazione, che saranno attrezzate per diventare spazi polifunzionali.

Il primo intervento interesserà lo spazio erboso nei pressi della scuola di via Capo Coda Cavallo, con una riqualificazione che prevede la costruzione di un’area cani, un percorso per il fitness e recinzioni perimetrali. Si passerà poi al giardino appena inaugurato accanto all’ex scuola media di via Tonara, dove saranno installati due set di giochi per i bambini.

Più consistenti i lavori nel parchetto di via Caracalla: la sistemazione a verde realizzata in precedenza verrà completata con la recinzione dell’area per bambini, l’aggiunta di giochi per i più piccoli, una palestra per chi vuole fare sport all’aperto e il completamento dell’impianto di illuminazione. Infine si lavorerà al Parco della Memoria, o dell’Ex Cimitero, inaugurato a dicembre 2023. Anche qui il Comune ha in programma di inserire una palestra per gli esercizi all’aria aperta.

«Da tempo operiamo per rendere Monserrato sempre più vivibile», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi. «Il periodo della pandemia, in cui tutti siamo rimasti chiusi in casa per molto tempo, ci ha insegnato ad apprezzare maggiormente gli ambienti esterni. Per cui, laddove è possibile creare dei polmoni verdi a disposizione della cittadinanza, è giusto che vengano realizzati». (d.l.)

