Più sostegno alle piccole e medie imprese 

Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl Pmi, già approvato da Palazzo Madama e poi modificato alla Camera: ora è legge. «Un risultato atteso da più di dieci anni che oggi diventa finalmente realtà», commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: «Si rafforza il sostegno alle micro, piccole e medie imprese e all’artigianato con misure per la crescita, l’innovazione e il credito. Sosteniamo il settore della moda e i marchi storici, incentiviamo il ricambio generazionale, rafforziamo le reti d’impresa e miglioriamo l’accesso al credito. Per turismo e ristorazione stop alle false recensioni online e nuove tutele per il settore Horeca».

RIPRODUZIONE RISERVATA