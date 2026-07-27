«Più aree giochi per i bambini» 

Più ombra, sicurezza, accessibilità e spazi pensati per tutte le fasce d’età. È l’obiettivo della mozione presentata dal gruppo consiliare del Pd sulle aree gioco cittadine, illustrate nelle scorse settimane in Commissione Ecologia urbana.

L’iniziativa, firmata dalla capogruppo Marta Mereu, risponde alle richieste emerse dal confronto con famiglie, caregiver e bambini, sull’area giochi della nuova passeggiata di via Roma, pubblicate domenica sulle pagine de L’Unione Sarda. «Un’area giochi non è semplicemente uno spazio con alcune attrezzature – spiega Mereu – ma un luogo di crescita, di relazione e di comunità. Deve essere progettato pensando non solo ai bambini, ma anche a chi li accompagna». Tra gli obiettivi della mozione: l’aggiornamento della mappatura delle aree ludiche, un piano pluriennale per la riqualificazione degli spazi e la realizzazione di nuovi punti gioco nei quartieri. Il documento propone inoltre interventi con alberature e sistemi naturali per garantire ombreggiatura e mitigare il caldo, oltre a materiali sostenibili, maggiore manutenzione e abbattimento delle barriere. «Ascoltare chi vive questi luoghi ogni giorno – conclude Mereu – significa migliorare i progetti e rendere la città più vivibile per tutti».

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