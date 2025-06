Piscinas, un’altra estate da cartolina 

Chi va a Piscinas cerca la Sardegna più selvaggia e il paesaggio «incontaminato», e non si fa impressionare da un’ordinanza che limita i giorni massimi da trascorrere in spiaggia. Le bonifiche promesse da anni non sono mai state fatte, e i due corsi d’acqua che scendono dalle zone minerarie dismesse continuano a portare in spiaggia ferro, cadmio, zinco, nichel, rame e piombo. Ma i bagnanti che in questi giorni si godono il mare sulla spiaggia di Arbus che il National Geographic inserì fra le 21 più belle del mondo ne parlano con entusiasmo: «Incantevole».

A pagina 13