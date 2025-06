Idearono il massacro del 7 ottobre, uccisi 

Tel Aviv. Gli ideatori e finanziatori segreti del 7 ottobre hanno cominciato a pagare il conto chiesto da Israele. Il capo di Stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir ha definito «uno dei punti chiave della guerra» l'eliminazione nella città iraniana di Qom del comandante del Corpo palestinese della forza Quds dei pasdaran, Saeed Izadi, che ha «guidato l'asse Iran-Hamas» progettando il massacro. Nella stessa operazione, è stato ucciso, mentre guidava su una strada in Iran occidentale, il capo dell'unità di trasferimento di armi 190 della forza Quds delle guardie rivoluzionarie, Behanam Shahriari. Responsabile diretto del contrabbando di armi dall'Iran a Hamas, Hezbollah, Houthi con l'obiettivo di distruggere Israele. L'annuncio ufficiale dell'uccisione di Izadi lo ha fatto il ministro della Difesa Israel Katz la mattina di Shabbath, sottolineando «l'enorme risultato».

Il comandante Izadi, anima nera del 7 ottobre e tra i pochi a sapere prima, era «una delle figure fondatrici e promotrici del piano concreto dell'Iran per annientare lo Stato ebraico», ha dichiarato l'Idf. Proprio lui è stato responsabile dell'aumento dei finanziamenti di Teheran a Hamas. Il ruolo cruciale di Izadi è stato rivelato da documenti sequestrati nei mesi scorsi da Tsahal nei tunnel che ospitavano centri di comando nella Striscia. Inclusa una lettera del leader Yahya Sinwar (ucciso a ottobre dall'Idf) a Izadi. Sinwar inviò un'altra missiva al capo dell'ala politica Ismail Haniyeh (ucciso a luglio a Teheran) a Doha, presentando il piano strategico per la distruzione di Israele, in collaborazione con Hezbollah. Il primo luglio 2022, Haniyeh scrisse a Sinwar di un incontro segreto con l'allora capo di Hezbollah Hassan Nasrallah (ucciso dall'Idf a Beirut in settembre) e Izadi: «Nasrallah sostiene un attacco congiunto di Hamas e Hezbollah e la considera un'opzione realistica da presentare alla Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei». Il comandante del Corpo palestinese, che godeva di un legame diretto con Khamenei, ha guidato il contrabbando di armi, i finanziamenti e l'addestramento ai gruppi fondamentalisti in Cisgiordania e nella Striscia. È stato inoltre responsabile del coordinamento tra le organizzazioni palestinesi e Hezbollah, e delle relazioni tra Hamas e il regime di Assad in Siria. Il suo braccio operativo nel piano era Shahriari che, attraverso i suoi contatti in Turchia e Libano comandava anche il trasferimento di centinaia di milioni di dollari ogni anno alle organizzazioni terroristiche.

