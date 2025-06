Escursioni e mostre per andare oltre luglio e agosto 

Nel 2024 Alghero ha registrato oltre un milione e mezzo di presenze, confermandosi la prima destinazione in Sardegna e per l’estate in corso si prevede di replicare la performance. Fin qui tutto bene, se non fosse che la marcata stagionalità del turismo nel periodo estivo sta mettendo in crisi il sistema, sbilanciando le statistiche e non consentendo al Comune di adeguare i servizi alle reali esigenze dei visitatori. Lo sanno bene negli uffici di Sant’Anna che, infatti, stanno puntando su alcuni settori per arricchire di eventi anche la bassa stagione. Enogastronomia, turismo outdoor e cultura, questa la ricetta per attirare nuovi flussi di vacanzieri, spostando gli arrivi nei mesi spalla, cercando di diluire le presenze in altri periodi dell’anno che non siano luglio e agosto.

Manifestazioni sportive, weekend con le eccellenze gastronomiche del territorio, escursioni nei sentieri verdi del Parco di Porto Conte, senza dimenticare il turismo culturale con il sistema museale e le grotte, siti visitabili tutto l’anno. Questa, per esempio, sarà la prima estate con la Grotta Verde aperta al pubblico, un gioiello carsico che si trova sul versante orientale di Capo Caccia a breve distanza dalla più famosa Grotta di Nettuno, attrezzata con un percorso ad anello che consentirà al pubblico di ammirare la vasta galleria. Nei giorni scorsi, invece, è stata inaugurata la nuova ala del Musa, il Museo Archeologico di Alghero, dal titolo “Prima dell’Umanità” , uno spazio dedicato alle testimonianze fossili del territorio algherese.

RIPRODUZIONE RISERVATA