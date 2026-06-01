Pisanu punta al quarto mandato 

“Viviamo Siddi” è l’unica lista in campo nel paese della Marmilla, dove il sindaco uscente Marco Pisanu, 70 anni, punta al quarto mandato dopo aver guidato il Comune dal 2000 al 2010 e dal 2020. Nella presentazione pubblica di candidati e programma in piazza Leonardo Da Vinci, le intenzioni della squadra erano chiare: una lista rinnovata e ringiovanita, nel segno della continuità e della valorizzazione del territorio.

Assieme a Pisanu, i candidati consiglieri Luca Abis, Sandra Branca, Carmela Pilo, Matteo Pisanu, Pierina Porcedda, Nicola Spiga, Matteo Tiddia, Fabrizio Uras, Emanuele Urracci. Il gruppo punta a rafforzare i risultati raggiunti negli ultimi sei anni, con investimenti su cultura, archeologia e coesione sociale. Tra gli obiettivi, la valorizzazione dei siti nuragici, il sostegno allo sviluppo economico sostenibile e il contrasto allo spopolamento. Centrale il coinvolgimento dei giovani. «La lista mette insieme esperienza amministrativa, nuove energie, competenze diverse e una forte presenza giovanile. La comunità ha dimostrato di poter raggiungere risultati importanti quando istituzioni, associazioni, cittadini e volontari lavorano insieme».

Nel programma amministrativo trovano spazio il rilancio dell’altopiano di Siddi come destinazione di turismo lento e naturalistico, con percorsi trekking, piste ciclabili e laboratori dedicati alle piante officinali e aromatiche, oltre alla prosecuzione delle campagne di scavo nei siti di Sa Conca ’e Sa Cresia e Genna Maiu in collaborazione con università italiane e straniere. Previsto inoltre il recupero dell’ex Pastificio Puddu come polo culturale, sociale ed economico multifunzionale, mentre sul fronte dei servizi si punta sul rafforzamento della Comunità energetica rinnovabile con Ussaramanna e Villanovaforru, sul sostegno alle attività agricole e zootecniche e sul riutilizzo delle case tradizionali disabitate. ( g.g.s )

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