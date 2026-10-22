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Centro di coordinamento.
23 ottobre 2026 alle 00:39

Pisacane alla festa dei Club 

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Da Marius in poi 59 anni di fede rossoblù. C’era anche Fabio Pisacane ieri, nella sede di via Ariosto, per la festa di compleanno del Centro di coordinamento dei Cagliari Club. Il tecnico rossoblù ha incontrato i numerosi tifosi in una serata di convivialità e condivisione di ricordi ed emozioni. Accanto a Pisacane, accompagnato dalla responsabile del Cagliari per i rapporti con la tifoseria, Giorgia Argiolas, c’era il l’appena rieletto presidente del Centro Coordinamento Salvatore Saba.

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