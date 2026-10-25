piras a Dorgali è campione sardo 

Paolo Piras profeta in patria. Sulle strade di casa, il pilota dorgalese, in gara su Formula Gloria, si è aggiudicato l’11° Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria) e ha conquistato così il titolo assoluto di campione regionale Slalom Delegazione Sardegna Aci Sport 2026. La manifestazione, organizzata da Autosport Dorgali e valida anche per la Coppa Zona 2, era l’ultimo appuntamento della stagione e aveva un coefficiente maggiorato (1,25). Piras, grazie al tempo di 2’57”72 siglato nella 2^ delle tre manche disputate sul percorso di 4 km disegnato lungo la Strada Provinciale 26, è salito sul gradino più alto del podio precedendo Alberto Manca (2’58”44) e l’algherese Roberto Idili (3’00”44), campione regionale uscente, a cui non sono bastati i 2,5 punti di vantaggio che aveva alla vigilia sull’ogliastrino. A completare la top 5, Lussorio Niolu, su Fiat X1/9, che ha chiuso quarto, quindi alle sue spalle si è piazzato Fabio Piras, su Skoda Fabia R5 Evo.

Tra l’ottantina di partenti delle moderne (73 classificati, 3 ritirati e 9 non partiti), anche due dame, Valentina Demurtas (68^ su Peugeot 106 Rally) e Nicolosa Guiso (Citroen C2 Vts, 70^ assoluta, 3^ di gruppo e 1^ di classe). Tra le sei storiche (1 ritirato), a primeggiare è stato Domenico Manca a bordo della Renault 5 Gt Turbo, che ha chiuso con un tempo di 3’29”74.

Classifica top10 : 1) Paolo Piras (Formula Gloria), 177,72 punti; 2) Alberto Manca (Formula Gloria), 178,44; 3) Roberto Idili (I.R. Sport), 180,44; 4) Lussorio Niolu (Fiat X 1/9), 193; 5) Fabio Piras (Skoda Fabia R5 Evo), 193,34; 6) Enea Carta (Radical Prosport), 194,92; 7) Giovanni Coghe (Citroen Saxò), 195,38; 8) Gianfranco Pira (Renault 5 Gt Turbo), 197,54; 9) Giacomo Deroma (Deroma 600), 198,57; 10) Marco Lai (Fiat Uno), 200,56.

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