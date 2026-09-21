Pioggia di calcinacci: paura davanti alla cattedrale 

Paura ieri mattina nel centro storico per la pioggia di grossi pezzi di intonaco staccati dal cornicione di un palazzo. I detriti, di dimensioni considerevoli, provenivano da un palazzo antistante la cattedrale di Santa Maria e sono precipitati al suolo, spargendosi sull'acciottolato. Solo per una fortunata coincidenza i calcinacci non hanno colpito i passanti. La zona è tra le più frequentate dai turisti che si fermano davanti alla cattedrale per scattare fotografie o ascoltare le spiegazioni delle guide. È stato un miracolo che nessuno si sia fatto male. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e provvedere a distaccare le porzioni di intonaco pericolanti. (c.fi.)

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