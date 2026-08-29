Pienone tra cultura e ambiente 

Il mare di Siniscola è uno dei grandi protagonisti dell’estate. Di giorno sono i bagnanti a riempire le spiagge, alla ricerca di sole, acque cristalline e relax. Al tramonto il litorale cambia volto: le passeggiate, i locali, le piazze e gli spazi pubblici si trasformano in luoghi di incontro e socialità. Un calendario ricco di eventi contribuisce a rendere il territorio ancora più attrattivo. Tra sagre, appuntamenti culturali, iniziative dedicate alle tradizioni e intrattenimento, spiccano la Pastorale del turismo, promossa dalle diocesi di Nuoro e Ogliastra, che domani propone l’ultimo appuntamento nell’area fraterna di La Caletta e la “Festadelmare” che si conclude oggi a Santa Lucia.

Fine settimana

Nel fine settimana riflettori accesi a Santa Lucia con “Festadelmare 2026”, promossa dal Comune di Siniscola. «La prima serata ha già segnato il botto - dice l’assessora alla Cultura Paola Fadda - grazie al patrocinio della Regione, abbiamo pensato ad un ritorno alle origini della kermesse. Scelta che sta avendo ottimi consensi». Dopo giornate dense di appuntamenti, la kermesse si conclude oggi con un programma che unisce educazione ambientale, attività per i più piccoli, cultura, tavole rotonde, folklore e intrattenimento. L’obiettivo è confermare il grande successo di pubblico registrato nei primi due giorni. Un’altra occasione, dunque, per vivere il mare non solo come luogo di vacanza, ma come spazio di comunità, cultura e spettacolo.

Area fraterna

Nell’ambito della Pastorale del turismo, domani sera, alle 21, l’incontro con Franco Nembrini e Pier Luigi Bartolomei sul tema “Uscimmo a riveder le stelle come educare i desideri”. L’area fraterna per l’occasione è praticamente sempre gremita di pubblico. A La Caletta, la “dorsale” della manifestazione, guidata dal referente per la diocesi don Alessandro Fadda, ha trovato nella piazza antistante la chiesa parrocchiale della Madonna di Fatima il suo cuore pulsante.

«Anche quest’anno la formula del messaggio che la Pastorale del turismo si è prefissata ha confermato grandi consensi - afferma il sindaco Gian Luigi Farris - da parte nostra ringraziamo il vescovo per l’iniziativa diocesana che sta mettendo al centro anche la nostra comunità». Giunta alla dodicesima edizione, la manifestazione ha proposto 23 eventi, tra Tortolì e La Caletta, capaci di richiamare migliaia di visitatori e coinvolgere numerosi residenti. Incontri d’autore, concerti, spettacoli e proiezioni hanno portato sul palco personaggi di rilievo nazionale e internazionale. La loro presenza ha prodotto ricadute positive anche sull’indotto, contribuendo a sostenere strutture ricettive e attività commerciali.

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