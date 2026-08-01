Piccoli in gol contro il Real Madrid 

Dopo una prima stagione complessa alla Fiorentina, con 8 gol in 43 partite (ma appena 4 in 32 presenze in campionato), il secondo anno in viola di Roberto Piccoli sta cominciando con il piede giusto. L’ex attaccante del Cagliari ieri è andato a segno nell’amichevole che la squadra di Fabio Grosso ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di José Mourinho, giocata a Klagenfurt in Austria.

Piccoli ha colpito al 41’, aprendo la rimonta dei suoi che in quel momento erano sotto 2-0: servito sulla destra in area di rigore dal nuovo acquisto viola Jiménez, ha battuto a rete in maniera potente non lasciando scampo al portiere dei blancos Lunin. Il Real Madrid era passato in vantaggio al 12’ con un sinistro di Endrick, mentre aveva raddoppiato al 24’ con un’azione corale chiusa dal classe 2008 Ciria. Per la Fiorentina, il 2-2 lo ha segnato il sostituto di Piccoli: Kean, in campo da un minuto e nel mezzo delle voci di mercato, di testa a centro area su cross da sinistra dell’altro subentrato Fagioli.

Nel corso di questo precampionato, Piccoli era già finito nel tabellino dei marcatori mercoledì scorso nella precedente amichevole della Fiorentina, contro gli inglesi del Watford, con un gran destro da fuori al 38’ nell’unica rete della gara.

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