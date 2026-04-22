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Lanusei
23 aprile 2026 alle 00:38

Piazza Marcia Lavori all’atto finale 

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Mentre si attende la riapertura del ponte, in piazza Marcia gli operai rinfrescano le strisce pedonali. Un lavoro, questo, rimasto a metà in via Marconi per l’alt imposto da Anas ma dovuto a un equivoco. In origine l’azienda competente sulla strada (Statale 198) pretendeva che il Comune richiedesse un consenso espresso e pagasse i relativi oneri. Grazie al colloquio con un funzionario è stato poi chiarito che nulla fosse dovuto visto che non si doveva creare la segnaletica ex novo ma soltanto ripristinare quella esistente. Le squadre torneranno dunque oggi in via Marconi per completare il lavoro lasciato loro malgrado incompiuto.

Da oggi o al massimo da domani dovrebbe essere riaperto il ponte rimasto chiuso per i lavori di messa in sicurezza. L’impresa ha collocato il giunto che mancava ed è impegnata nella posa di materiali recuperati soltanbto nella giornata di ieri.

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