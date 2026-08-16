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San Michele.
17 agosto 2026 alle 00:57

Piazza Granatieri, palazzi nel degrado 

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Balconi e facciate deteriorati, intonaci che si sgretolano, problemi a soffitti e scale. E, a completare un quadro già preoccupante, le criticità degli impianti fognari. È la situazione denunciata dai residenti di piazza Granatieri di Sardegna, nel quartiere di San Michele, che ora approda in Consiglio comunale con un’interrogazione presentata da Edoardo Tocco (FI). Ci sono ripetuti episodi di distacco e sgretolamento di parti di fabbricato» negli edifici che si affacciano sulla piazza, spiega Tocco. Una condizione che rappresenterebbe «un pericolo per l’incolumità pubblica, anche per la presenza nell’area di famiglie con minori e persone fragili», spiega ancora il capogruppo di FI. A questo si aggiungono i problemi della rete fognaria, con possibili conseguenze igienico-sanitarie. ««Non possiamo aspettare che si verifichi un incidente per intervenire», afferma Tocco. «Le segnalazioni dei residenti devono essere verificate immediatamente e occorre capire quali siano le reali condizioni degli edifici e delle infrastrutture della piazza», aggiunge.

«San Michele», conclude l’esponente di minoranza, non può essere lasciato convivere con situazioni di degrado che si trascinano nel tempo. Bisogna mettere in sicurezza ciò che presenta rischi e, contemporaneamente, programmare una riqualificazione complessiva della piazza».

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