02 gennaio 2026 alle 00:34

Piazza 4 Novembre verso la rinascita 

Pronti 350mila euro per riqualificare il punto di ritrovo degli anziani della città 

Si parte dal restyling di piazza IV Novembre, per poi proseguire con quello nell’area verde di via Lombardia, l’attesa sistemazione del Rio Foxi, l’ampliamento del cimitero per scongiurare una nuova emergenza sepolture in città. Sono alcuni degli interventi inseriti nell’elenco annuale del Piano comunale delle opere pubbliche, poco più di 7 milioni investiti per il 2026, mentre proseguono i cantieri nel lungomare Poetto e nel polo sportivo di Is Arenas.

Nuova piazza

In cima all’elenco c’è piazza IV Novembre, l’unica vera piazza presente in città e molto frequentata dai quartesi della zona - anziani in primis - ma in stato di abbandono da anni. Il progetto finanziato dalla Regione con 350mila euro verrà definito nei prossimi mesi. «È in corso la fase per l’incarico della progettazione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti dopo l’approvazione del piano delle grandi opere in Consiglio. «L’idea è quella di non limitare l’intervento alla sola riqualificare della pavimentazione e delle panchine, ma di ridefinire la piazza anche in relazione ai mezzi pubblici che sostano accanto. Un tema che stiamo affrontando nella maniera più ampia possibile, sicuramente si tratterà di un restyling in più step. In primavera», assicura Conti, «contiamo di avere dai progettisti incaricati le prime bozze del piano di riqualificazione. Si valuterà anche come intervenire sulle radici degli alberi, valutando l'opportunità di potature conservative o l'uso di barriere per deviarne la crescita in profondità». Fra gli indirizzi c’è anche quella di eliminare le barriere architettoniche. «Inoltre si prevede l’installazione di percorsi tattili verso gli attraversamenti».

Le altre opere

Nuova vita anche per l’area verde di via Lombardia incastonata fra i palazzi di Area, lì dove di fatto non è mai stata chiarita la responsabilità per quanto riguarda la manutenzione: a disposizione ci sono 300mila euro, fondi regionali e comunali. Altri 5 milioni, del bilancio comunale, sono destinati al completamento del cimitero di via Marconi, 1 milione e 600mila per proseguire con la ristrutturazione del Municipio. E poco più di 600mila per iniziare a mettere in sicurezza il Rio Foxi e mitigare il rischio idrogeologico in città.

L’aggiornamento del piano - con il perfezionamento dei finanziamenti già programmati - riguarda anche il Poetto, e il cineteatro “Il Nuovo” di via Marconi dove i lavori sono in corso da tempo. E poi ci sono i 3 milioni da investire per ridisegnare la rotatoria del Margine Rosso e realizzare i parcheggi di scambio: interventi inseriti nel Piano urbano della mobilità sostenibile che dovrebbero vedere la luce nel 2027.

