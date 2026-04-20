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Quartucciu.
21 aprile 2026 alle 00:19

Piante, alberi e giostre nei parchi 

La Giunta accelera per investire un finanziamento regionale di 40mila euro 

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Con l’inizio della primavera e le giornate più lunghe, i parchi cittadini di Quartucciu si riempiono di vita e il Comune sceglie di accelerare sul fronte del verde urbano. Già dallo scorso anno, l’amministrazione comunale è intervenuta piantando 72 nuove piante e restituendo alberi nelle zone di Suidano e via delle Serre. Un trend che è proseguito nei primi mesi del 2026, nell’ambito dell’appalto per la gestione del verde, con nuove piantumazioni e la sostituzione degli esemplari secchi o danneggiati. Una serie di interventi che si collocano all’interno del finanziamento regionale da 40mila euro destinato ai nuovi alberi e alla manutenzione dei parchi.

Gli interventi

Sono 13 le piante messe a dimora - tra cui Ceratonia Siliqua e Quercus Ilex - per la sostituzione di quelle seccate in via della Pace, nel cimitero e in via Nazionale. Non solo alberi. Sempre all’interno dell’appalto del verde, sono state introdotte 150 piante aromatiche (come lavanda e rosmarino) e 100 esemplari di macchia mediterranea (come mirto e lentischio), per un totale di circa 250 nuovi esemplari. A fare il punto è l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda: «Abbiamo investito con decisione sul verde. L’anno scorso abbiamo rialberato intere zone con 72 piante, quest’anno abbiamo proseguito con nuove messe a dimora e sostituzioni. Altre 16 piante invece sono state collocate nel parco di via Tortolì utilizzando dei fondi comunali, avanzati da quelli per l’appalto del verde».

Gli uffici

Caredda sottolinea l’importanza del lavoro interno: «Un ringraziamento va al personale degli uffici ai lavori pubblici e ambiente: hanno lavorato con grande impegno per individuare tempestivamente i finanziamenti e seguire ogni fase degli interventi».

Inclusione

Non solo ambiente, ma anche inclusione: sono state installate due “giostrine” per bambini con disabilità, una in via Tortolì e una nel parco Sergio Atzeni, complete di pavimentazione anti-trauma. «Inoltre, in via Tortolì abbiamo realizzato una piramide di corde per l’arrampicata grazie ai fondi donati al Comune con il 5x1000. Ringraziamo i cittadini per il loro contributo e li invitiamo a donare al Comune per permettere l’installazione di nuove strutture: grazie a quei fondi possiamo contribuire a migliorare gli spazi pubblici. Ci impegniamo a creare zone verdi e renderle vivibili, per questo chiediamo che vengano rispettate e tenute pulite», conclude l’assessore.

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