Iglesias.
20 gennaio 2026 alle 00:19

Piano per l’asfalto da ottocentomila euro 

I lavori nelle strade con le maggiori criticità del centro e delle frazioni 

Un nuovo e articolato piano di manutenzione della rete viaria è in arrivo per la città di Iglesias. È infatti in fase di gara il nuovo piano di asfalti, un intervento complessivo da 850 mila euro che interesserà diverse strade della città e alcune aree delle frazioni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità, andando così a sopperire quelle carenze che da anni alcuni cittadini lamentavano.

I progetti

«Stiamo andando in gara con il nuovo piano di asfalti per un importo di 850 mila euro, di cui 500 mila di fondi Ras a cui si aggiungono 350 mila di fondi comunali, che interessano parte della città - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas –. Si tratta di un piano che coinvolge l’intero territorio comunale e che nasce da un lavoro tecnico preciso, basato sulle criticità effettive del manto stradale». Le strade inserite nel progetto sono state individuate dagli uffici comunali sulla base delle segnalazioni ricevute nel tempo, sia da parte dei cittadini sia dagli operatori della Polizia locale. «Non si tratta di scelte casuali – sottolinea Concas – ma di vie dove sono state riscontrate reali problematiche di sicurezza e di degrado dell’asfalto. Gli interventi sono frutto di un monitoraggio costante del territorio».

La mappa

Il piano interesserà varie zone del centro urbano e delle frazioni, comprendendo via Cappuccini e Vicolo Cappuccini, per proseguire con via Emilio Lussu, via San Salvatore, via Eleonora, via Fontana, via Goldoni, via Metalla, via Paoli e infine via Tenorite nella località di Monte Agruxiau, Virginia Maria e Vittorio Veneto. «Abbiamo voluto inserire anche le frazioni – precisa l’assessore – perché riteniamo fondamentale garantire un’attenzione equilibrata a tutta la città, evitando disparità tra centro e periferia». Un aspetto importante riguarda la fase di gara, dalla quale potrebbero emergere ribassi economici. «In presenza di ribassi d’asta – aggiunge Concas – l’intenzione è quella di reinvestire le risorse per ampliare il piano, inserendo ulteriori strade che oggi non rientrano nel primo lotto di interventi».

Marciapiedi e barriere

Accanto al rifacimento degli asfalti, il progetto si inserisce in una programmazione più ampia che comprende anche il completamento dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche: «In alcune aree della città – ricorda l’assessore – negli anni passati non siamo riusciti a completare i lavori a causa di cantieri concomitanti, come quelli legati agli interventi del superbonus. Con questo nuovo finanziamento andiamo a chiudere quei lotti rimasti incompleti». Questi ultimi interventi rientrano nel Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche approvato dal Consiglio comunale qualche mese fa: «Il bando che abbiamo vinto è stato possibile anche grazie al Peba – conferma Concas –. La gara durerà 3 mesi, contiamo di iniziare i lavori a primavera».

