Pete Hegseth verso la candidatura per la presidenza 

Washington. Se un big di Hollywood è diventato uno dei presidenti repubblicani più amati della storia americana, un ex anchor della Fox news, già segretario alla Difesa, potrebbe forse avere qualche chance. Questo potrebbe essere passato nella testa di Pete Hegseth prima di valutare l’ipotesi di candidarsi alla Casa Bianca nel 2028. Per ora ci sono solo indiscrezioni dei media e il capo del Pentagono ha già smentito ma chissà che nei prossimi mesi non arrivi qualche sorpresa in campo repubblicano. Sul fronte opposto la pasionaria Alexandria Ocasio-Cortez sembrerebbe scaldare i motori, con un rimpasto del suo staff e una sempre maggiore presenza pubblica e sui social, che le ha anche attirato qualche critica.

Secondo quanto riferito da due fonti informate ad Nbc news, Hegseth e la moglie Jennifer, che per il suo ruolo di primo piano al dipartimento i media americani hanno ribattezzato la “first lady del Pentagono”, avrebbero parlato della possibilità di correre con alcuni amici e consiglieri intimi, convinti che l’ex anchor possieda alcune delle caratteristiche che hanno reso Donald Trump popolare presso il movimento Maga. In più, la presenza del segretario della Difesa alla Fiera statale dell’Iowa, all’inizio del mese, ha suscitato sorpresa e alimentato speculazioni su possibili ambizioni presidenziali. Quello Stato è, infatti, tradizionalmente considerato un trampolino di lancio per le campagne presidenziali poiché è il primo in cui si svolgono i caucus per le nomination. La smentita di Hegseth è, tuttavia, stata netta. «100% falso», ha scritto su X. «Il mio unico lavoro è rendere il dipartimento di nuovo grande».

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