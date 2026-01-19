Pesca sportiva volano del turismo 

Può una competizione di pesca sportiva fungere da volano per la valorizzazione turistica (ma non solo) di un territorio dotato anche di splendidi litorali costieri che solitamente non si prestano ad iniziative di questo tipo?

La manifestazione

Guardando il successo della “Sulcis Cup”, gara regionale di pesca individuale organizzata nel fine settimana sul litorale di Gonnesa, la risposta non può che essere positiva. Intanto per i numeri: organizzata e interamente curata dalla polisportiva “Sud Ovest” di Domusnovas (nata nel 2010, 150 tesserati), la gara ha attirato 20 società di pesca dell’isola ed ha permesso di mettere a confronto 75 pescatori provetti occupando buona parte dell’arenile gonnesino che va da Porto Paglia a Fontanamare. Un colpo d’occhio più unico che raro, ancor di più nel periodo invernale, in una porzione di costa consacrata unicamente alla balneazione. Alla gara, caratterizzata dal “catch and realise” (cattura e poi rilascio del pesce vivo) e da un sistema di punteggio che premiava il numero ed il peso delle catture, hanno preso parte tutti i più forti pescatori sportivi sardi. A prevalere con poco più di 1,7 chili di pescato (10 catture) è stato Mauro Lecca della società Coxinas di Villacidro. Secondo posto per Nicola Piredda (1,5 chili, 10 catture) della Phishing Villasor e terzo per Salvatore Saba della Adps Orosei, con 4 grandi catture e 1,3 chili di pescato.

Il pienone

«È stata una splendida festa di sport - commenta il presidente della Sud Ovest Andrea Diana - e siamo orgogliosi di essere riusciti ad organizzarla dal basso nonostante una serie di promesse non mantenute da alcune amministrazioni e sponsor. Eppure i b&b di Domusnovas, e non solo, erano pieni ed hanno lavorato bene anche tutte le attività ricettive della zona. Abbiamo valorizzato un arenile che era immacolato dal punto di vista della pesca sportiva». Alla premiazione ed alla cena finale, organizzata per l’occasione al montegranatico di piazza Matteotti, ha preso parte anche l’assessore allo Sport Davide Aru: «È stato un successo sia dal punto di vista sportivo che da quello dell’organizzazione, per la quale mi complimento con la Sud Ovest. Anche sentendo gli addetti ai lavori il litorale gonnesino si presta ad eventi di livello come questo che sono in grado di generare economia circolare attraverso lo sport».

