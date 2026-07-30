Pesante raid russo in Ucraina: sterminata una famiglia 

Mosca. Due giorni dopo che Volodymyr Zelensky in un incontro con Donald Trump a Washington aveva ribadito l’urgenza per Kiev di ottenere più efficaci difese aeree, l’Ucraina è stata bersagliata da decine di missili russi. Almeno 12 i morti, tra i quali cinque membri di una famiglia con sette figli e un nipotino, secondo il bilancio fornito dagli ucraini. Mentre i russi hanno affermato di avere colpito obiettivi militari, tra i quali fabbriche che producono componenti dei missili Flamingo e Neptun. In ogni caso, i «ritardi nella fornitura di missili antibalistici sono la causa di questa distruzione», ha affermato Zelensky, tornando a puntare il dito contro gli alleati.

Nuovo fronte

Durante i massicci attacchi, nella notte tra mercoledì e giovedì, due missili hanno violato lo spazio aereo polacco, ha fatto sapere il primo ministro Donald Tusk, aggiungendo che «non c’è motivo di credere che fossero diretti contro la Polonia». Uno di essi, ha aggiunto il premier, è rientrato rapidamente in Ucraina. Di un altro sono state trovate le “tracce” a Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino, nell’est della Polonia, dove un’esplosione ha aperto un cratere di 10 metri di diametro in un’area disabitata, senza provocare vittime o danni. Il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha annunciato che «l’accertamento sul tipo di oggetto caduto è ora in corso». Tusk ha detto che «sembra» si sia trattato di un missile da crociera russo Kh-101. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, si è detto certo che sia stato «un missile russo» e ha bollato l’episodio come «l’ennesimo atto sconsiderato della Russia».

Il raid

L’Aeronautica ucraina ha detto che i russi hanno lanciato 74 missili e 284 droni contro l’Ucraina. Non più di 55 missili sono stati intercettati, insieme con 265 droni. Un segnale della carenza delle difese aeree denunciata da Zelensky. Un missile balistico, ha scritto il presidente sui social, ha «distrutto una casa normale, abitata da una famiglia normale, la famiglia Voronov», che aveva sette figli. L’abitazione, ha precisato, si trovava a Radushne, vicino a Kryvyi Rih, la città natale dello stesso Zelensky, nella regione di Dnipro. Secondo il leader ucraino, nel bombardamento sono morti padre, madre e tre figli. Degli altri quattro, e di un nipotino di un anno e mezzo, non si hanno ancora notizie. Il leader ucraino - che ha poi ipotizzato che a colpirli sia stato un missile fornito dalla Corea del Nord - ha postato una fotografia della famiglia in vita. «È importante - ha scritto - che queste persone siano viste da coloro che prendono le decisioni, al Pentagono, nelle capitali europee e ovunque nel mondo ci sia la possibilità di aiutare l’Ucraina a proteggere la vita». In particolare con la fornitura di missili Patriot, che però, secondo molti esperti militari, cominciano a scarseggiare anche per gli Usa a causa della guerra con l’Iran.

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