Personale ridotto all’osso, assunzioni in vista 

Prima il bilancio di previsione, poi le assunzioni. «Già da ora posso dire che c’è margine assunzionale», dice Alessio Seoni, presidente della Provincia dell’Ogliastra. I 18 milioni di euro che la Provincia di Nuoro ha trasferito nei giorni scorsi, dopo una battaglia di parecchi mesi, rimpinguano le casse, ma sullo sfondo c’è una nuova sfida chiamata “personale”. Potenziare la dotazione organica è tra le priorità. «L’aumento del numero di unità in servizio è un obiettivo prioritario, diversificate per profili professionali in grado di rispondere alle esigenze e affrontare le sfide che la Provincia richiede». Seoni è consapevole che servono più operai e colletti bianchi. «In questa fase - afferma - siamo concentrati sul bilancio di previsione a cui seguirà il Piao». Il Piano integrato di attività e organizzazione, ossia il Documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, rivelerà la capacità di assunzioni della Provincia. Nella struttura sono state trasferite dalla Provincia di Nuoro 34 unità, di cui una in aspettativa per un totale di 33: 17 operatori esperti, 5 istruttori e 12 funzionari. Pochi per il buon funzionamento. «Per raggiungere gli obiettivi dell’amministrazione - conclude Seoni - è necessario un modello organizzativo coerente». (ro. se.)

