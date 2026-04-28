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Centrodestra.
29 aprile 2026 alle 00:20

Perra, cambio di lista all’ultimo momento 

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Cambio di lista quasi all’ultimo momento per Laura Perra, fino a qualche giorno fa in corsa con Sardegna al Centro 20Venti - con tanto di “santino” elettorale che già circolava sui social - e adesso candidata ufficialmente con i Riformatori. «La mia scelta politica è rinnovata ma sempre coerente, frutto di una decisione consapevole, profonda, basata su valori nei quali mi riconosco pienamente», spiega Perra. E aggiunge: «Nel percorso di evoluzione politica che stiamo vivendo, può accadere di riconoscersi in progetti che interpretano meglio idee, valori e visione del futuro. La mia decisione», dice ancora, «è maturata mentre ero già impegnata in prima linea».

Nessun litigio interno con il gruppo di Sardegna 2020, a detta di Perra. «Ho scelto di candidarmi nella lista dei Riformatori perché oggi ritrovo in questo progetto una sintonia piena: responsabilità, riformismo, attenzione alle persone e capacità di offrire risposte concrete ai bisogni della comunità quartese».

Cambio di lista, ma la coalizione è sempre la stessa. «Proseguo il mio impegno all’interno del centrodestra», conclude Perra, «per contribuire con serietà e determinazione al progetto del candidato sindaco Marco Porcu per Quartu».

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