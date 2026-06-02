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Sant’Avendrace-Genneruxi.
03 giugno 2026 alle 00:42

Pericolo per la caduta di grossi rami in strada I cedimenti in via Lione e in via Santa Gilla   

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Lunedì notte il crollo di un grosso ramo da un albero in via Santa Gilla. Ieri stessa scena in via Lione. Un problema che sembra crescere in questi giorni di grande caldo che potrebbe aver indebolito, magari seccando, alcune parti delle piante. E nonostante la manutenzione garantita dal personale che ci occupa del verde pubblico, ci possono essere delle situazioni di pericolo.

Come quella avvenuta lunedì notte, in via Santa Gilla: il cedimento di un grosso ramo, poco prima della rotonda con via Flumendosa e via De Sotgiu, non ha per fortuna avuto conseguenze gravi. Non ci sono stati danni per i veicoli e nemmeno per le persone. Ma il ramo oltre a rendere impraticabile il marciapiede, ha rappresentato un intoppo per la viabilità. Poi c’è stato l’intervento del personale di turno per liberare strada e marciapiede. E ieri è stata la volta di via Lione, a Genneruxi: anche in questo caso un grosso ramo di un albero si è spezzato, finendo sul marciapiede e, in parte, anche sulla strada. Immediate le segnalazioni per rimuovere l’ostacolo.

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