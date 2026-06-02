«Pericolo incendi sulla provinciale 17» 

Troppe erbacce ai margini delle strade con gli incendi che fanno paura. I consiglieri comunali di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni hanno presentato una interrogazione alla sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu (vice sindaca della Città metropolitana), chiedendo spiegazioni sul ritardo dello sfalcio in diverse strade. In particolare i consiglieri si riferiscono «alla Circonvallazione di Sinnai, alla provinciale 17 (nel tratto di interesse territoriale ) e alle zone interne della frazione di Solanas».

Zucca e Simoni denunciano una «situazione di pericolo anche a ridosso di aree abitate e di traffico chiedendo di conoscere i motivi del ritardo e il cronoprogramma in merito. La sindaca Pusceddu dice che «il problema esiste assicurando assicurando il suo intervento in città metropolitana e ricordando i ritardi legati unicamente a problemi tecnici».

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