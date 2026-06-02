VaiOnline
Sinnai.
03 giugno 2026 alle 00:41

«Pericolo incendi sulla provinciale 17» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Troppe erbacce ai margini delle strade con gli incendi che fanno paura. I consiglieri comunali di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni hanno presentato una interrogazione alla sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu (vice sindaca della Città metropolitana), chiedendo spiegazioni sul ritardo dello sfalcio in diverse strade. In particolare i consiglieri si riferiscono «alla Circonvallazione di Sinnai, alla provinciale 17 (nel tratto di interesse territoriale ) e alle zone interne della frazione di Solanas».

Zucca e Simoni denunciano una «situazione di pericolo anche a ridosso di aree abitate e di traffico chiedendo di conoscere i motivi del ritardo e il cronoprogramma in merito. La sindaca Pusceddu dice che «il problema esiste assicurando assicurando il suo intervento in città metropolitana e ricordando i ritardi legati unicamente a problemi tecnici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il 2 giugno

Medaglia d’oro per Mirko: «Eccezionale altruismo»

Il giovane di Tortolì ucciso per difendere la madre 
Marilena Orunesu
L’incontro

Ranieri e un feeling che non si è mai interrotto

L’allenatore parla “da sardo” e si commuove: «Mi sento uno di voi perché sono schivo come voi» 
Carlo Alberto Melis
La strage

Quattro braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto incastra i killer

Puniti per aver chiesto una giusta paga: fermati due pakistani 
Il conflitto

Il guinzaglio di Trump su Netanyahu

Il segretario di Stato Rubio: «Le trattative con gli iraniani vanno avanti» 