Perdite e disagi nella città arroventata 

Mezza città a secco per importanti lavori sulla rete idrica, perdite in vari quartieri e frazioni e il serbatoio di Serra Lurdagu, svuotato urgentemente per il rischio cedimento durante l’inverno, in totale abbandono da quando, si è appreso ieri, Abbanoa ha deciso di dismetterlo. Sono soltanto alcune delle criticità “idriche” segnalate in queste giornate di caldo rovente a Carbonia.

I lavori

In via Marche il gigantesco scavo aperto mercoledì per eseguire dei lavori definiti “urgenti e non rimandabili” da Abbanoa è stato chiuso nella speranza (dei cittadini) che sia la volta buona visto che lo stesso scavo era stato aperto circa una settimana fa e poi richiuso. Mercoledì per tutta la giornata, mentre nelle case di gran parte dei cittadini non è arrivato un goccio d’acqua, un fiume di acqua si è riversato nella via sotto gli occhi dei residenti preoccupati. Da Abbanoa la rassicurazione che l’intervento è stato definitivamente concluso, ora si attende la sistemazione dell’asfalto di questa zona sempre molto trafficata. La parola "asfalto” fa un po’ tremare in realtà: in molte zone della città la stesura del nuovo asfalto ha cancellato ogni traccia dei “chiusini”, ovvero dei punti d’accesso in cui sono presenti le valvole che in caso di guasto permettevano di isolare solo il tratto interessato, Oggi se c’è un problema i tecnici sono costretti a lasciare a secco mezza città.

Le perdite

Alla voce “perdite d’acqua”, il posto d’onore lo merita quella di via Cannas dove più di tre mesi l’acqua scorre come un fiume parallelo al rio Cannas. I tecnici, confermano ieri da Abbanoa, hanno da tempo accertato che la perdita non è originata da una perdita nella rete idrica o fognaria gestita dalla società. Si presume possa essere acqua di falda e per ragioni oscure nessuno risolve il problema: l’acqua continua a scorrere e la buca danneggia le vetture che non riescono a schivarla soprattutto la notte. Altra perdita a Bacu Abis, nei pressi dell’acquedotto, dove anche ieri pomeriggio erano presenti i tecnici Abbanoa per alcune verifiche.

Il serbatoio

A Serra Lurdagu in tanti ricordano il pericolo corso lo scorso inverno quando i vigili del fuoco hanno imposto l’immediato svuotamento del gigantesco serbatoio, nato negli anni della fondazione per approvvigionare la zona centrale della città e la parte del rione Rosmarino attualmente servita anche dal serbatoio Nord situato dietro via Romagna. Il rischio cedimenti a seguito delle forti piogge aveva messo in pericolo il rione che si trova proprio sotto il serbatoio che, ha fatto sapere ieri Abbanoa, è stato definitivamente dismesso. Non avrebbe più ragione di essere operativo essendo stato bypassato, grazie all’installazione di una valvola regolatrice della pressione dell’acqua che dalla diga approvvigiona la città. Nel frattempo la gigantesca struttura che sovrasta le case è in abbandono. La rete di protezione arancione è avvolta dalle erbacce e una perdita d’acqua si riversa in via Montanara. Abbanoa ieri ha fatto sapere che sono stati programmati i lavori di ripristino dei luoghi.

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