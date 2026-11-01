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GIRONE B.
02 novembre 2026 alle 00:53

perdaxius schiacciato, la verde isola si conferma in vetta 

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Freccia Parte M. 0

Santa Giusta 0

Freccia Parte Montis : Sitzia (73’ Margiani), Vargiu (89’ Maccioni), Muru, Cinus, Cordeddu, Sardo, Cau (84’ Mulvoni), Girseni, Cruccas (78’ Scanu), Sperandio, Atzei (73’ Biancu). Allenatore Boi.

Santa Giusta : Carta, Irde, Porta, Soddu, Pavcic, Cuccu, Contu (80’ Palmas), Nuscis, Miscali, Saba (68’ T. Pinna), Fadda (75’ J. Pinna). Allenatore Lutzu.

Arbitro : Deriu di Cagliari.

Poche emozioni nel pareggio senza reti tra Freccia Parte Montis e Santa Giusta (0-0). Partita tra due squadre poco incisive nella fase di concretizzazione della manovra. La cronaca. In avvio botta e risposta Sperandio-Fadda ma in entrambe le occasioni (al 15’ e al 16’) le conclusioni sono imprecise. Al 18’ è Cau a mettere alto da buona posizione. Al 21’ bella trama ospite che libera Saba al tiro, Sitiza è attento. Al 28’ l’azione personale di Girseni libera al tiro Atzei che conclude centrale. Al 38’ è il Santa Giusta ad avere una palla buona: Nuscis libera Contu che impegna il portiere di casa. A metà gara le squadre rimangono in 10 per le espulsioni di Girseni e Soddu. Al 56’ Irde calcia un insidioso diagonale che non trova la battuta a rete di un compagno. Chiude, all’82’, l’occasione di Scanu che da buona posizione trova la ribattuta di Carta.

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