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30 giugno 2026 alle 00:20

Percorso d’immagini dell’Archivio Ballero 

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La Sardegna con gli occhi di Antonio Ballero allo Spazio Ilisso. Ieri sera al museo in via Brofferio è stata inaugurata la mostra “Antonio Ballero. Poeta visivo nella Nuoro d’inizio Novecento”, dedicata a uno dei più importanti patrimoni fotografici dell’Isola tra Otto e Novecento. L’esposizione propone una selezione di immagini provenienti dall’Archivio Ballero, accostate a dipinti, documenti, materiali originali che raccontano il ruolo del poliedrico artista nella costruzione dell’identità culturale sarda. Scorci di Nuoro di un secolo fa, dai mercati ai vicinati, dalle processioni sul monte Ortobene ai quartieri storici, assieme ai volti della vita quotidiana. Il percorso espositivo evidenzia il binomio tra fotografia e pittura e mostra come Ballero trasformasse gli scatti in studi per le sue opere. «Ogni volta che realizziamo una mostra ci chiediamo perché valga ancora la pena incontrare oggi un artista vissuto più di un secolo fa. La risposta è semplice: raccontando lui raccontiamo noi», ha detto l’editrice Vanna Fois. «Molti conoscono Ballero come pittore e scrittore. La mostra mette invece al centro il fotografo: le sue immagini interpretano la realtà e rappresentano una testimonianza di straordinario valore storico, antropologico, artistico». (g. pit.)

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