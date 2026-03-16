VaiOnline
Promozione.
17 marzo 2026 alle 00:15

Per l’Alghero un secondo match point 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fallito il primo match point, l’Alghero ne ha a disposizione subito un secondo per chiudere i giochi nel girone B di Promozione e tornare in Eccellenza dopo una sola stagione. Archiviato lo 0-0 in casa dell’Atletico Bono, domenica la capolista affronta in casa il Luogosanto e in caso di vittoria potrà far partire i festeggiamenti, perché salirebbe a quota 81 punti a cinque partite dalla fine: se il Bonorva vincesse, infatti, resterebbe comunque distante 17 lunghezze. Questo significa che i giallorossi potrebbero chiudere i conti anche con un pareggio e addirittura con un ko se i rivali non conquistassero i tre punti a Bosa. Insomma, è quasi fatta.

Nel gruppo A la situazione resta incerta, con quattro squadre a giocarsi il successo finale: Il Terralba battistrada a quota 65, il Guspini secondo a -1, il Castiadas terzo a -4 e la Villacidrese quarta con 60 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Libano, ferito un fante della Sassari

I resti di un proiettile intercettato cadono sulla base. La Brigata distribuiva alimenti e kit sanitari 
l Deiana, Fresu
Il conflitto

Libano, detriti di missile sulla “Sassari”: un ferito

Polvere di razzi sui soldati sardi, uno di loro soccorso dal personale sanitario. La Difesa: è in buone condizioni 
Giuseppe Deiana Enrico Fresu
Entro Pasqua la seduta straordinaria del Consiglio sulla sanità chiesta dall’opposizione. I sindacati convocati il 26 marzo

«Pronto soccorso, sarà un concorso flop: pochi i nuovi medici»

FdI: solo spostamenti tra ospedali Todde in aula, oggi si decide la data 
Cristina Cossu
Energia

Un impianto agrivoltaico tra Pabillonis e Guspini bocciato dal Tar Sardegna

I giudici: le aree non disponibili per il progetto della “Lapislazzuli” 
Santina Ravì