Per l’Alghero un secondo match point 

Fallito il primo match point, l’Alghero ne ha a disposizione subito un secondo per chiudere i giochi nel girone B di Promozione e tornare in Eccellenza dopo una sola stagione. Archiviato lo 0-0 in casa dell’Atletico Bono, domenica la capolista affronta in casa il Luogosanto e in caso di vittoria potrà far partire i festeggiamenti, perché salirebbe a quota 81 punti a cinque partite dalla fine: se il Bonorva vincesse, infatti, resterebbe comunque distante 17 lunghezze. Questo significa che i giallorossi potrebbero chiudere i conti anche con un pareggio e addirittura con un ko se i rivali non conquistassero i tre punti a Bosa. Insomma, è quasi fatta.

Nel gruppo A la situazione resta incerta, con quattro squadre a giocarsi il successo finale: Il Terralba battistrada a quota 65, il Guspini secondo a -1, il Castiadas terzo a -4 e la Villacidrese quarta con 60 punti.

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