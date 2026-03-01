Per l’Alghero è un conto alla rovescia 

Nel girone B si gioca per playoff, playout e salvezza diretta essendo ormai scontato che sarà l’Alghero a salire direttamente in Eccellenza dall’alto dei 15 punti di vantaggio sul Bonorva secondo a 12 partite dalla fine. Nel girone A invece tutto è aperto.

Si gioca oggi in Promozione la giornata numero 26. A nord la capolista sfida a Sassari il Li Punti, quintultimo e in lotta per evitare gli spareggi, mentre l’inseguitrice è ospite del Campanedda. L’Ozierese, terza, va a Castelsardo, ed è in programma lo scontro diretto valido per accedere ai playoff tra quinta e quarta Usinese-Coghinas: spettatrice interessata il Luogosanto, a -1 dall’Usinese e in campo in casa contro l’Arzachena a sua volta distante un punto dai padroni di casa. Nelle retrovie un Tuttavista quasi spacciato (ultimo a quota 10) ospita la San Giorgio Perfugas, il Bono penultimo la Macomerese, il Ghilarza terzultimo il Bosa, lo Stintino quartultimo il Thiesi.

A sud il Guspini ospita il Samugheo e deve vincere per risuperare il Terralba (ieri ha battuto 6-0 la Tharros ed è passata in testa a +2) e respingere l’assalto della Villacidrese, ora a -5 e di scena a Cagliari con il Cus. Il Castiadas, quarto a -7, ospita l’Atletico Cagliari mentre il Vecchio Borgo Sant’Elia, ultimo dei qualificati ai playoff, va a Selargius per uno scontro diretto: i padroni di casa sono sesti a una lunghezza dai cagliaritani. C’è il derby oristanese tra Freccia Parte Montis e Arborea e ci sono anche ben tre sfide salvezza: Cannonau Jerzu-Tonara, Ovodda-Baunese e Uta 2020-Calcio Pirri.

