Per il Quartu colpo a Villorba (e mezza salvezza) 

Il Quartu si prende la scena nel futsal con una doppia vittoria che accende entusiasmo e fiducia tra salvezza da conquistare e un trofeo più vicino.

I maschi

In Serie A2 la formazione maschile ha risposto presente nell’andata dei playout superando 4-2 in trasferta il Futsal Villorba. Un successo di grande peso, costruito con personalità e concretezza in una gara tutt’altro che semplice. A firmare la vittoria le doppiette di Guti e Cau. Ora l’attenzione si sposta sul ritorno, previsto sabato prossimo al PalaBeethoven, dove i quartesi avranno l’occasione di completare l’opera davanti al proprio pubblico.

Le ragazze

Applausi anche per la formazione femminile, protagonista di una prestazione dominante nella semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Bologna. Il netto 6-1 certifica la superiorità delle quartesi, trascinate dalla tripletta di Saraniti, dalla doppietta di Vecchione e dal gol di Manca. Il successo vale l’accesso alla finale in programma oggi alle 10,30. Due vittorie di carattere, qualità e ambizione: il Quartu c’è e vuole essere protagonista fino alla fine con entusiasmo e grande determinazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA