Per i tifosi è Adopo  il miglior rossoblù del mese di ottobre 

È Michel Adopo il miglior calciatore del Cagliari nel mese di ottobre. Il centrocampista francese ha conquistato il riconoscimento grazie ai voti espressi dai tifosi iscritti al programma di membership ufficiale “Islanders”. Riceverà il premio oggi alla Domus prima del fischio d’inizio della gara con il Frosinone.

«Protagonista in campo con prestazioni di grande sostanza, dinamismo e intelligenza tattica», si legge nel sito rossoblù, in un’intervista rilasciata proprio di recente Adopo aveva tracciato la rotta, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano e della coesione del gruppo. «Lavoriamo ogni giorno con grande intensità per dare il massimo in campo e ripagare l’affetto straordinario della nostra gente», aveva raccontato il centrocampista del Cagliari. «Questo gruppo ha fame, ha un’identità chiara e vuole togliersi grandi soddisfazioni nel corso della stagione, lottando su ogni pallone per la nostra maglia e per i nostri tifosi».

Un premio che certifica, dunque, la crescita esponenziale del giocatore (al terzo anno nell’Isola) e il suo inserimento perfetto nei meccanismi della squadra di Fabio Pisacane. Chi sarà ora il miglior rossoblù di novembre per i tifosi? All’inizio di ogni mese, infatti, gli “Islanders” hanno la possibilità esclusiva di eleggere l’Mvp rossoblù del periodo precedente votando in modo semplice e veloce attraverso l’app ufficiale del Cagliari.

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