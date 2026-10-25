Paura per l’incendio in una casa 

Un sabato sera movimentato, negli immobili Area di via Kandinsky a Nuoro, a pochi passi dall’istituto Ciusa. Una casa è stata semidistrutta dalle fiamme, intorno alle 21.20, sembrerebbe per una sigaretta dimenticata accesa. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, con due squadre, ha permesso di domare il rogo ed evitare conseguenze ben peggiori, ovvero il coinvolgimento degli altri appartamenti dello stabile.

Il fuoco è stato alimentato dalla carta che si trovava nel balcone dell’abitazione. Poi, in un attimo si è propagato all’interno: la zona cucina-soggiorno è andata completamente distrutta, con i suoi arredi. In quel momento in casa non c’era nessuno. Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno portato avanti le lunghe e complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, per verificare la tenuta del palazzo ed eliminare ogni residuo focolaio. Come detto, il rogo sarebbe partito da una sigaretta. (g. l.)

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