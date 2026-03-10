Paura all’uscita di scuola, altre due giovani investite 

È sempre grave la sedicenne di Quartu investita lunedì sulle strisce pedonali in viale Marconi. È ricoverata nel reparto di rianimazione del Brotzu con prognosi riservata. Dalle poche notizie filtrate anche ieri dall’ospedale, la ragazza è stabile ma ancora in pericolo di vita dopo essere stata sottoposta, poche ore dopo l’incidente, a una delicata operazione neurochirurgica. Quello della giovane, travolta da un’Opel Corsa guidata da un diciannovenne, non è stato però un episodio isolato.

Fuori da scuola

Anche ieri mattina sono state investite delle studentesse all’uscita di scuola, in via Is Cornalias. Secondo una prima ricostruzione, due ragazze – entrambe minorenni – stavano attraversando sulle strisce pedonali rialzate davanti al cancello d’ingresso del “De Sanctis-Deledda” quando sono state colpite da un’auto. Non ci sarebbe stato un vero e proprio investimento, ma il veicolo avrebbe schiacciato i piedi delle giovani. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che, dopo le prime cure mediche, hanno successivamente trasportato entrambe in codice giallo al pronto soccorso. Le conseguenze, fortunatamente, non sono state gravi, ma è stato inevitabile lo spavento dopo quanto accaduto il giorno prima. È intervenuta anche la polizia locale: gli agenti si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

San Michele

Ben più grave, invece, l’episodio che ha visto un’auto travolgere un quarantasettenne su un monopattino nel quartiere di San Michele. L’allarme è scattato intorno alle 15. Una Fiat Panda rossa, secondo una prima ricostruzione, da via Is Mirrionis stava svoltando verso via Monte Santo quando avrebbe colpito l’uomo che, a bordo del mezzo elettrico, si trovava nell’attraversamento ciclabile. L’impatto sarebbe stato violento e le condizioni del quarantasettenne sono apparse preoccupanti fin dal primo intervento del 118. Successivamente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Brotzu in ambulanza. Le ferite riportate a causa dello scontro erano gravi, in particolare per un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche in questo caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire l’accaduto e definire la dinamica e i motivi dell’impatto.

Nella mattinata di ieri c’è stato anche un altro incidente che ha visto coinvolta una moto proprio della polizia locale per uno scontro con un’altra automobile in viale Bonaria. In questo caso però non è stato necessario l’intervento delle ambulanze: nessun ferito e nessun disagio particolare al traffico con i rilievi a cura dei carabinieri.

Preoccupazione

La sedicenne investita in viale Marconi lunedì e gli episodi di ieri hanno ancora una volta rimesso in discussione la sicurezza stradale in città. Disattenzione al volante, alta velocità e utilizzo dello smartphone alla guida le cause principali degli incidenti. Cresce la preoccupazione per i giovani: continuano ad essere tanti i ragazzi coinvolti mentre attraversano sulle strisce pedonali vicino alle scuole. Neanche una settimana fa, infatti, era stata investita una ragazza all’uscita di scuola in via Peretti, fortunatamente senza conseguenze gravi. È accaduto nella stessa strada in cui nel gennaio del 2024 fu travolto e perse la vita uno studente di sedici anni. La lunga serie di episodi aveva convinto i Comuni di Cagliari e Selargius a realizzare cinque attraversamenti pedonali rialzati tra la rotatoria di Pirri e quella di via Piero della Francesca. Non sono bastati però ad evitare nuovi casi, come dimostra anche l’investimento di ieri in via Is Cornalias, avvenuto proprio su un attraversamento pedonale rialzato.

