Party, aperitivi e dj nel lungo weekend 

Una breve pausa e poi è subito weekend lungo, con la coda dell’Epifania.

Oggi lo storico dj Fabrizio Mereu è al dopocena del Ginger. Dopocena anche all’Ex Fabbrica con dj Cocco (house). Al Bacan si canta con il live di Rovelli, poi djset afrohouse di Smomo. Hits dall’80 a oggi selezionate da Mc Flowerr al Feel. All’Illusion El latinazo: selezioni di musica latina con i dj Roly, Maarian e Fueguito. House music con dj Contu al Flower Park.

Domani l’aperitivo del Bacan è con la melodic house dj Carrusci. Djset disco/funky di Luma al Colonial di Palazzo Doglio. Si balla al Patron con i dj Casu, Cozzolino, Bacchi, Spoli (afro/latin/tech house). Latin saturday al Room con i dj Matthew, Lucente, Carrus, B-Miken e Piana (hits/afrohouse/latino). All’Illusion Welcome 2026 party: hits e commerciale con Leoni, Nait e Picci. House room con Aena, Farigu e Capitao. Al Tulum serata Farenight con i dj Laddo e Venc (house). Al Tribune party con dj Testa (revival/hits). Si balla anche allo 040 con selezioni dance dal ‘90 ai giorni nostri.

Domenica girano i vinili del dj Zimbra nel pomeriggio del Bacan. Al Patron A Squarciagola: la gara Inter-Bologna sul megaschermo, karaoke con Diana e djset di Cozzolino.

Lunedì tanti party. Il Dopolavoro croccante torna al Cis. I dj sono Mas, Sanna, Sheldon (house/italiana) con le percussioni di Pablo. Live dei TAQB al Roxy Bar. Al Patron Enigma Party. Serata dance, black e revival allo 040. Festino Escape al Tulum con i dj Laddo, Jfk e Meloni (house). Sandro Murru è l’ospite dell’Epiphany Party all’Illusion con musica dance. Party elettronico al Sea Flower con Underground beat. In consolle si alternano Maxi M, Alexon, Zuddas, Lindiri. Guest: Ben Kim.

